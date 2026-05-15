Колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував президента РФ Володимира Путіна та його "демілітаризацію України". Про це пише Clash Report.

"Путін не повинен виграти війну. Це було метою. І, чесно кажучи, він не виграє війну. Ось правда про те, що ми маємо можливість спостерігати. І якщо перелічити всі його цілі - він не досяг жодної з них", - заявив він.

Також Шольц висловився щодо ролі НАТО.

"НАТО було засновано - як одного разу сказав відомий американський військовий офіцер - для того, щоб не пускати росіян, утримувати Сполучені Штати всередині та стримувати німців. У цьому є сенс", - пояснив він.

Колишній держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що 70% німців вважають Сполучені Штати противником:

"Якби ви провели це опитування два роки тому, результат був би зовсім іншим. Пам’ятаю, канцлер, коли ми були разом на саміті G7, президент Байден сидів із президентом Макроном, і Байден сказав: "Америка повернулася". А Макрон запитав: "На як довго?"

Раніше видання The Washington Post писало, що заява Путіна про те, що війна в Україні "наближається до завершення", пов’язана не з готовністю Кремля до миру, а зі зростаючим внутрішнім тиском на російську владу.

Після більш ніж чотирьох років війни Росія стикається не тільки з проблемами на фронті, а й із посиленням суспільного невдоволення, економічними труднощами та втомою населення.

