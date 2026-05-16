Трамп заявив про ліквідацію лідера ІДІЛ

Спільна операція США та Нігерії ліквідувала одного з найвпливовіших командирів ІДІЛ, якого називали "найактивнішим терористом у світі".

Президент США Дональд Трамп повідомив про знищення одного з ключових ватажків терористичного угруповання Ісламська держава під час спільної операції американських та нігерійських сил.

Як написав Трамп у соцмережі Truth Social, ліквідований Абу-Білал аль-Мінукі був другим за рангом командувачем ІДІЛ у світі та вважався "найактивнішим терористом у світі"

Трамп наголосив, що смерть бойовика "значно послабила" глобальні операції угруповання. Він також заявив, що аль-Мінукі більше не зможе "тероризувати народ Африки чи допомагати планувати операції, спрямовані проти американців".

Окремо президент США подякував уряду Нігерія за співпрацю у проведенні військової операції.

Що передувало

Відомо, що ще у грудні американські військові завдали ударів по об’єктах ІДІЛ на території Нігерії у координації з місцевими силовими структурами та розвідкою.

Щонайменше три американські крилаті ракети Tomahawk тоді не досягли визначених цілей під час цих ударів. Вранці після атаки місцеві жителі виявили уламки ракет і нерозірвані бойові частини.

