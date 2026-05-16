Військово-морські сили Фінляндії в період з 18 по 29 травня проведуть навчання Narrow Waters 26-1 у Фінській затоці.

Згідно з повідомленням на сайті ВМС, маневри також торкнуться прибережних районів Південної Фінляндії та Архіпелагового моря. Всього до навчань залучать близько трьох тисяч військовослужбовців. Головне завдання - перевірити готовність до дій в умовах реальної війни. У рамках тренувальних заходів планується активно використовувати морські та повітряні безпілотні системи.

До фінських військових приєднаються іноземні контингенти: берегова єгерська рота ВМС Німеччини (близько 100 осіб) і приблизно 30 військовослужбовців морської піхоти США.

Варто зазначити, що війна Росії з Україною почала безпосередньо зачіпати країни Північної Європи. ЗСУ практично щодня запускають дрони по російських НПЗ у Ленінградській області - і вони все частіше з'являються в повітряному просторі країн Балтії та Фінляндії.

У російських z-пабліках стверджували, що ці країни неофіційно дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір для прольоту дронів. Жодних незалежних підтверджень цієї версії немає, більше того, влада Латвії офіційно відкинула такі звинувачення. У Латвії інциденти з дронами вже призвели до політичних наслідків: уряд пішов у відставку.

Навчання в країнах Європи

Нещодавно Швеція разом із союзниками по НАТО провела на острові Готланд масштабні військові навчання Aurora 26, у яких взяли участь американські, шведські та українські підрозділи.

Однією з ключових особливостей маневрів стала участь українських операторів безпілотників, які не тільки ділилися бойовим досвідом, отриманим у війні проти Росії, але й фактично продемонстрували НАТО, наскільки швидко змінюється сучасна війна.

