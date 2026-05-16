Ізраїль та Ліван продовжили перемирʼя на 45 днів

Ізраїль та Ліван домовилися продовжити перемирʼя на 45 днів, аби дати можливість провести додаткові перемовини. Про це повідомив Державний департамент США, адже адміністрація Дональда Трампа намагається приборкати конфлікт, що ускладнює завершення війни проти Ірану. Про це пише Bloomberg.

"Продовження перемир’я стало результатом дводенних переговорів у Вашингтоні, організованих американськими урядовцями. Посередники прагнули припинити ізраїльську кампанію проти бойовиків "Хезболли", підтримуваних Іраном, на півдні Лівану. "Хезболла" не бере участі у перемир’ї, але в основному дотримувалася його умов", - додали у матеріалі.

Водночас державний департамент відновить політичні переговори 2 та 3 червня, а окремий напрямок перемовин за участю військових чиновників розпочнеться у Пентагоні в травні, повідомив речник Державного департаменту Томмі Піготт.

"Ми сподіваємося, що ці дискусії сприятимуть встановленню тривалого миру між двома країнами, повному визнанню суверенітету та територіальної цілісності одна одної, а також забезпеченню справжньої безпеки вздовж їхнього спільного кордону", - зазначив він.

Bloomberg нагадав, що раніше перемирʼя було продовжено 23 квітня, за кілька днів до того, як воно мало закінчитися.

"Однак цього тижня бойові дії посилилися: у п'ятницю вранці Ізраїль завдав ударів по об'єктах "Хезболли". У четвер "Хезболла" запустила вибуховий дрон, в результаті чого постраждали кілька ізраїльських цивільних осіб, а високопоставлений представник Збройних сил Ізраїлю в середу заявив, що "операція ще не закінчена"", - зазначили у матеріалі.

Раніше в Ізраїлі прокоментували чутки про нестачу ракет для систем ППО на тлі війни з Іраном. Голова правління ізраїльської державної оборонної компанії Rafael Advanced Defense Systems Юваль Штайніц заявив, що в країні немає нестачі зенітних ракет.

За його словами, система "Залізний купол" на 99 відсотків ефективна проти ракет, випущених ХАМАС у Газі та "Хезболлою" в Лівані.

"Iron Dome перехопив більшість із них із показником успішності, який [становить] не 100%, але близький до 100%. Це близько 98%, навіть 99% - тож це не ідеально, але майже ідеально", - наголосив Штайніц.

Водночас FT писав, що Саудівська Аравія запропонувала укласти з Іраном пакт про ненапад. За інформацією джерел видання, ідею Саудівської Аравії вже підтримали багато європейських урядів і закликали інші країни Перської затоки схвалити її.

