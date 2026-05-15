Іноземці розбіглися після першого ж обстрілу: бізнес розповів про 'заробітчан' з Азії

Перша спроба найняти іноземців провалилася, але дала цінний досвід.

Українські компанії вже тестують найм іноземних працівників для покриття дефіциту робочих рук, але поки що із цим є певні складнощі. Наприклад, іноземці часто просто морально не готові працювати в країні, що перебуває у стані повномасштабної війни.

Як пише Latifundist, український агрохолдинг МХП почав системно вивчати можливість залучення іноземних працівників ще у 2024 році, і перші з них приїхали наприкінці 2025-го. Окрім того, що це вимагало проходження значних бюрократичних перепон та вирішення з нуля організаційних питань, виявилися й інші проблеми.

Директорка з управління персоналом МХП Діна Конограй розповіла журналістам, що перші 7 іноземців мали працювати на птахофабриці. Однак після першого ж нічного обстрілу деякі з них без попередження втекли з місця роботи та не виходили на зв’язок.

Виконуючи вимоги закону, МХП проінформувала міграційну службу про цю ситуацію. І хоча працівників згодом знайшли, дозволи на роботу їм анулювали. Причому не лише втікачам, а всій групі.

За словами Діни Конограй, цей випадок став важливим уроком компанії: іноземця не достатньо просто найняти і привезти в Україну, йому потрібна ще й певна адаптація. Адже звичні для українців повітряні тривоги, звуки вибухів та перебої зі світлом стають шоком для непідготовлених іноземців.

Це вже не кажучи про певні культурні відмінності, які треба врахувати.

Трудові мігранти в Україні

Як писав УНІАН, вже тривалий час експерти кажуть про необхідність залучення в Україну трудових мігрантів для покриття дефіциту робочих рук. Так, голова "Офісу міграційної політики" Василь Воскобойник зокрема стверджував, що Україна може стати привабливою для трудових мігрантів із Центральної Азії, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії, а також для людей, які втратили роботу в ЄС або тікають від конфліктів.

Зокрема повідомлялося, що подекуди завезення трудових мігрантів вже почалося. Наприклад, на одному підприємстві в Закарпатті вже працюють майже дві сотні робітників із Бангладеш. Однак поки що це поодинокі випадки.

