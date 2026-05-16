Трамп після зустрічі з Сі розглядає відновлення ударів по Ірану, - NYT

Президент США Дональд Трамп після повернення з Китаю опинився перед рішенням щодо можливого відновлення військових ударів по Ірану, тоді як американські військові та Пентагон розробляють відповідні плани ескалації, пише The New York Times з посиланням на джерела.

За даними американських посадовців, мирні переговори щодо деескалації з Іраном зайшли в глухий кут, а нові пропозиції Тегерана були відкинуті.

"Я подивився на них (переговорні пропозиції Ірану - УНІАН), і якщо мені не подобається перше речення, я просто викидаю це", – заявив Трамп під час перельоту на борту Air Force One.

США розглядають сценарії нових ударів

У Пентагоні готують кілька варіантів дій, включно з поновленням бомбардувань іранських військових та інфраструктурних об’єктів.

"У нас є план ескалації, якщо це буде необхідно", – заявив міністр оборони Піт Гегсет під час слухань у Конгресі.

За словами посадовців, також розглядається варіант залучення сил спеціального призначення для пошуку ядерних матеріалів, захованих глибоко під землею, зокрема на об’єктах в Ісфахані.

Американські військові попереджають, що така операція потребувала б значного наземного контингенту та несе високі ризики втрат.

Військова підготовка в регіоні

За даними американських та близькосхідних чиновників, США та Ізраїль проводять наймасштабнішу підготовку з моменту останнього перемир’я, а у регіоні перебувають десятки тисяч військових.

"Жоден супротивник не повинен сплутати нашу нинішню стриманість з браком рішучості", – заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн.

Військові також розглядають можливі операції із захоплення стратегічних об’єктів, включно з нафтовими та ядерними майданчиками Ірану.

Іран готується до відповіді

Водночас іранська сторона заявляє про готовність до нового етапу конфлікту.

"Ми готові до всіх варіантів; вони будуть здивовані", – заявив спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф.

Ключовим елементом протистояння залишається Ормузька протока – стратегічний маршрут постачання нафти. За словами американських чиновників, Іран відновив доступ до більшості своїх ракетних об’єктів у регіоні, що підвищує ризики для військових кораблів і танкерів.

Попри заяви про стриманість, у США визнають, що будь-яке відновлення ударів може швидко повернути регіон до активної фази бойових дій.

Як повідомляв УНІАН, Об’єднані Арабські Емірати намагалися переконати Саудівську Аравію та Катар долучитися до скоординованої військової відповіді на удари Ірану, однак зазнали невдачі через відмову регіональних партнерів.

Згодом ЗМІ дізнались, що влада Саудівської Аравії запропонувала союзникам ідею пакту про ненапад між країнами Близького Сходу та Іраном у рамках консультацій з питання регіональної безпеки після війни.

