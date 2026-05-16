Олег Давигора

У першому кварталі ВВП Росії знизився на 0,2% у річному вимірі - це перший спад з початку 2023 року.

У першому кварталі російська економіка скоротилася вперше з початку 2023 року, що стало ударом по вимозі президента Володимира Путіна про подальше економічне зростання на тлі війни в Україні. Про це пише Bloomberg.

У першому кварталі ВВП РФ знизився на 0,2% у річному вимірі - перший спад з початку 2023 року. Це посилює ризик рецесії на тлі дорогих запозичень, хоча частина падіння пояснюється разовими факторами. Путін повідомив про нібито зростання економіки на 1,8% у березні після зниження в лютому.

Центральний банк РФ вважає, що це скоріше "ослаблення зустрічних вітрів, ніж стійке прискорення". На динаміку вплинули календар (менше робочих днів, мінус до 0,5 п.п. до річного темпу) і сувора зима, що порушила будівництво.

Зазначається, що Мінекономіки погіршило прогноз зростання на 2026 рік до 0,4% з 1,3%. Бюджетний дефіцит у квітні досяг рекорду, а за чотири місяці вже перевищив план на рік, незважаючи на зростання нафтових доходів на тлі напруженості на Близькому Сході.

Ключова ставка після піку 21% у 2024-му знижена, але залишається високою - 14,5%. Підвищення податків охолодило попит на початку 2026-го, хоча роздрібна торгівля в березні прискорилася понад 6%. Нафтова виручка допомагає, але навряд чи швидко пожвавить економіку, що сповільнилася.

Раніше Федеральна антимонопольна служба Росії почала застерігати аналітиків від публічних прогнозів зростання цін на товари.

"Такі прогнози можуть бути сприйняті учасниками ринку як спонукання до зміни вартості товарів, а також спровокувати підвищений попит з боку споживачів", - пояснила пресслужба ФАС.

