У Росії довелося змінити методику проведення опитувань, щоб врятувати рейтинг Путіна

Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) знову опублікував щотижневий рейтинг політиків і цього разу повідомив про зростання рейтингу довіри до президента РФ Володимира Путіна.

Згідно з даними, опублікованими державним центром 15 травня, на питання про довіру до Путіна позитивно відповіли 72,1% респондентів.

Показник схвалення діяльності Путіна нібито склав 66,8% - за даними державних соціологів, це дані за період з 4 по 10 травня 2026 року.

ВЦДОМ також повідомив про зміну методики опитування: повідомляється, що вимірювання рейтингів тепер проводяться за допомогою "комбінування телефонних та поквартирних опитувань".

Соціологи заявили, що "не добирають" респондентів похилого віку, які бояться шахраїв, а в поквартирних опитуваннях "не добирають середній клас і молодь", пише "Комерсант".

Востаннє ВЦВГД публікував дані 24 квітня: тоді було зафіксовано зниження рейтингу Путіна сьомий тиждень поспіль.

Падіння рейтингу Путіна

Раніше видання Le Monde писало, що під час підготовки до парламентських виборів у Росії продовжує падати популярність Путіна. І це викликає занепокоєння в Кремлі.

Основними причинами падіння рейтингу Путіна, зазначили автори, залишаються війна в Україні, яка триває вже п'ятий рік, та економічні труднощі. А прискорило падіння відключення інтернету.

