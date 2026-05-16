Британський авіаносець 'загубив' половину літаків F-35B через нестачу запчастин, - ЗМІ

Авіаносець HMS Prince of Wales під час місії зіткнувся з дефіцитом запчастин, через що в строю залишалася лише половина палубних F-35B.

Велика Британія під час розгортання авіаносної групи на Близькому Сході стикнулася з серйозними обмеженнями у забезпеченні винищувачів F-35B Lightning II запасними частинами, що вплинуло на їхню боєготовність.

За даними UK Defence Journal, під час операції HIGHMAST, яку очолював авіаносець HMS Prince of Wales, країна фактично могла підтримувати в повній готовності лише близько 12 із 24 розгорнутих винищувачів F-35B Lightning II.

Постійний секретар у парламенті Джеремі Поклінгтон підтвердив ці дані у відповіді на звіт Комітету з питань державних рахунків (PAC), зазначивши, що питання забезпечення запасними частинами стало ключовим фактором обмеженої готовності авіакрила.

У звітах також зазначається, що під час розгортання кілька літаків були змушені здійснювати вимушені посадки в інших країнах, що фактично вивело їх із оперативного використання на певний час.

Після завершення походу стан техніки додатково погіршився через знос, корозію та складні морські умови експлуатації.

"Під час походу боєготовність F-35B відповідала середньому рівню інших операторів у світі", – йдеться у матеріалах.

Проблема не лише у літаках

У Міністерстві оборони Великої Британії визнають, що основною проблемою є не тільки самі літаки, а й система їх обслуговування та забезпечення.

Наразі країна збільшує штат інженерів до 168 осіб, однак близько 25% посад залишаються вакантними, що додатково ускладнює підтримання повної боєготовності.

Також Лондон працює з союзниками над розширенням логістичної підтримки та збільшенням запасів комплектуючих.

Обмеження авіакрила та довгострокові виклики

Британський флот має лише 48 палубних F-35B, чого вистачає лише для базового забезпечення двох авіаносців. Водночас повна бойова спроможність обмежується ще й тим, що частина систем озброєння літака перебуває в процесі модернізації і буде доступна лише на початку 2030-х років.

Експерти зазначають, що ситуація з авіаносною групою демонструє ширшу проблему сучасних армій – недостатньо просто закупити техніку, необхідно забезпечити стабільну логістику, запчастини та підготовлений персонал для її повноцінного використання.

Британська армія на Близькому Сході

Як повідомляв УНІАН, Велика Британія направляє військовий корабель на Близький Схід на тлі підготовки можливої багатонаціональної місії в районі Ормузької протоки.

Британський есмінець прямує до регіону в рамках планів щодо забезпечення безпеки судноплавства через стратегічно важливий морський маршрут. Йдеться про можливу майбутню операцію, яка може бути реалізована за умови поліпшення умов безпеки в регіоні.

