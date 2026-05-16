Після саміту Трампа і Сі : Кремль підтвердив візит Путіна в Китай

Кремль підтвердив, що правитель Росії Володимир Путін здійснить візит до Китаю 19–20 травня, де проведе переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном.
За даними російської сторони, поїздка відбудеться на запрошення китайського керівництва та приурочена до 25-ї річниці підписання Договору про добросусідство, дружбу та співробітництво між двома країнами.
Цей документ, підписаний у 2001 році, став основою стратегічного партнерства між Росією та Китаєм, закріпивши довгострокову економічну й політичну взаємодію.
У Кремлі заявили, що під час зустрічі сторони обговорять розвиток двосторонніх відносин, поглиблення "всебічного партнерства" та координацію з ключових міжнародних і регіональних питань. Також очікується підписання спільної заяви та низки міжурядових угод.
Окремо Путін проведе переговори з прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном, де йтиметься про торговельно-економічну співпрацю.
Візит на тлі глобальної дипломатичної активності
Поїздка російського президента відбудеться невдовзі після саміту в Пекіні між Сі Цзіньпіном і президентом США Дональдом Трампом, що додає візиту додаткового геополітичного значення.
Аналітики зазначають, що переговори можуть стати черговим кроком у зміцненні політичного та економічного альянсу між Москвою та Пекіном на тлі глобальної напруги.