Після скандалу з 'Веронікою Феншуй': Рада взялась за ворожок і екстрасенсів

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №15251, який передбачає адміністративну відповідальність за надання платних послуг із ворожіння, магії, екстрасенсорики та інших езотеричних практик.

Документ також пропонує вважати правопорушенням рекламу та популяризацію подібних послуг, а також розповсюдження інформації про їх надання.

Ініціатором законопроєкту виступив народний депутат від фракції Георгій Мазурашу ("Слуга народу"). Напередодні він також очолив міжфракційне об’єднання "Пошук Царства Божого і правди його", про створення якого оголосили під час засідання парламенту.

Як зазначає помічник депутата Микола Гунько, законопроєкт став "відповіддю на інформаційну хвилю останніх днів" і має на меті врегулювання ринку езотеричних послуг.

Що передувало

Ініціатива з’явилася на тлі суспільного резонансу навколо теми астрології та так званих "консультацій з передбачення". Медіа повідомляли, що у матеріалах справи колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака фігурує так звана "Вероніка Феншуй".

"Схеми" пишуть, що він радився щодо важливих рішень із ворожкою на ім’я Вероніка Анікієвич. Зокрема, він начеюто надсилав цій особі дати народження кандидатів і просив поради. У такий спосіб голова ОП перевіряв кандидатів на посаду прем'єр-міністра, чинного міністра охорони здоров’я, а також зокрема чинного заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

