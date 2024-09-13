Причому за деякими характеристиками модель 2022 року все ще перевершує новий смартфон Apple.

Apple напередодні представила серію iPhone 16 з новим оформленням камери, і користувачі мережі тепер порівнюють базові моделі зі смартфоном Huawei. Цікаво, що порівняння проводиться не між останнім iPhone і Mate XT, а між середньобюджетним девайсом дворічної давнини.

Одразу після презентації Apple у китайських соцмережах "завірусилося" фото, на якому Айфон 16 порівнюють із Huawei nova 10 SE. Цей апарат має потрійну камеру 108+8+2 мегапікселів, яку розмістили у двох модулях. Ззаду апарат дуже схожий на iPhone 16 – новинка Apple по суті відрізняється лише розташуванням спалаху та розмірами сенсорів.

Цікаво, що пристрій Huawei вийшов у жовтні 2022 року, за два роки до анонсу iPhone 16. Користувачі жартують, що Nova 10 SE все ще має привабливіший вигляд, оскільки в нього частота оновлення 90 Гц (проти 60 Гц в iPhone 16) і швидка зарядка 66 Вт (проти 45 Вт в iPhone 16).

Відео дня

Як пише Reuters, презентація iPhone 16 була однією з головних тем для обговорення в китайських соціальних мережах у вівторок, 9 вересня. Річ у тім, що головною фішкою смартфонів виявилася наявність нейромережі, але ШІ-інструменти ані в Китаї, ані в Європі на старті продажу не буде.

iPhone 16 і 16 Pro все ще зможуть запропонувати багато цікавого, коли надійдуть у продаж 20 вересня. Однак в ідеалі перші iPhone, створені "з нуля для ШІ" (як сказав Тім Кук), мають постачатися з цим самим ШІ з коробки, зазначають аналітики.

Нагадаємо, наступного дня після презентації Apple Huawei презентувала перший у світі смартфон, що складається втричі. У складеному вигляді ним можна користуватися як звичайним телефоном з діагоналлю 6.4 дюйма, а в розкладеному – це вже повноцінний планшет на 10.2 дюйма.

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