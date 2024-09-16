iOS 18 буде доступна на всіх смартфонах Apple, починаючи з iPhone SE другого покоління, iPhone Xr і iPhone Xs.

Сьогодні власники сумісних моделей iPhone зможуть оновитися на iOS 18. Майже все літо вона була доступна для учасників бета-тестування, а тепер виходить для звичайних користувачів.

Нова версія мобільної платформи стане доступна о 20:00 за київським часом на всіх смартфонах Apple, починаючи з iPhone SE другого покоління, iPhone Xr і iPhone Xs.

Повний список пристроїв, сумісних з iOS 18:

iPhone XS / XS Max

iPhone XR

iPhone 11, 11 Pro / Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro / Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro / Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro / Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro / Pro Max.

Само собою, новенькі iPhone 16 оснащені iOS 18 "з коробки". Щоправда, їхні власники зможуть випробувати нововведення пізніше за інших – у продажу вони з'являться 20 вересня.

Заради чого варто встановити iOS 18

iOS 18 називають найбільшим оновленням за роки. Вперше Apple дозволить за бажанням змінювати розташування іконок на екрані, як на Android. Мало того, налаштовується і колір значків, плюс, можна відключити назви програм.

Крім того, iOS 18 отримала повністю перероблений "Пункт управління", ігровий режим, оновлений застосунок "Фото", управління поглядом і запис дзвінків із розшифровкою. А ще iPhone навчився показувати час навіть після розряду.

Крім візуальних поліпшень, в iOS 18 впровадять ШІ-пакет Apple Inteligence, щоб скласти конкуренцію Google і OpenAI. Щоправда, ШІ-функції поки що недоступні та з'являться в iOS 18.1 і iOS 18.2 до кінця року.

Що варто знати

Разом із релізом iOS 18 у пристроях Apple запрацює функція Activation Lock, яка заблокує iPhone, якщо в ньому під час ремонту використовували крадені б/у-деталі.

З урахуванням того, що такі запчастини переважно ставлять без відома клієнта, та й сам сервіс часто не в курсі, звідки прийшли деталі, фахівці рекомендують не оновлюватися до iOS 18, якщо ваш телефон був у неофіційному сервісі. Інакше є ризик, що ваш айфон перетвориться на "цеглу".

Також пам'ятайте, що великі номерні оновлення iOS зазвичай супроводжуються різними проблемами і багами. Тому краще почекати пару-трійку тижнів до стабільної версії на кшталт 18.0.3, де, щонайменше, буде усунуто більшість недоліків.

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