'Десятка' вже не топ: названо найпопулярніші версії Windows у світі та Україні

У міру наближення дати закінчення розширеної підтримки Windows 10 популярність старої ОС, як очікується, поступово падатиме.

Серед українських користувачів різко набрала популярність операційна система Windows 11. За підсумками квітня 2026 року Windows 11 вперше подолала позначку в 60% ринку, тоді як частка Windows 10 продовжує падати, що випливає зі свіжого звіту Statcounter.

Згідно зі статистикою, частка Windows 10 в Україні у квітні склала 37,97% замість 47,89% у березні. Частка Windows 11, навпаки, збільшилася з 49,75% до 60,17%. Аналітики пов'язують таку динаміку з припиненням підтримки "десятки".

Замикає топ-3 стара добра Windows 7, якою все ще користуються 1,49% користувачів. Зі старіших операційних систем Microsoft у списку відзначилися Windows 8 (0,23%) і Windows XP (0,11%).

Відео дня

У всьому світі Windows 11 залишається найпопулярнішою ОС, "захопивши" вже більше 2/3 ринку – 70,31%. Частка Windows 10, у свою чергу, продовжує скорочуватися – 28,51% проти 31,7% місяцем раніше. У міру наближення дати закінчення розширеної підтримки Windows 10 (жовтень 2026 року) популярність цієї ОС, як очікується, буде поступово падати.

Нещодавно Microsoft оголосила, що зробить усі системні програми Windows 11 нативними. Провідний архітектор компанії наймає людей, щоб повернути шквидкість відгуку "Провіднику", "Пуску" та іншим стандартним програмам.

Також Microsoft зробить так, щоб можна було перезапускати та вимикати ПК без оновлення Windows. Разом з тим користуватися Windows 11 можна буде, взагалі не оновлюючи систему.

Раніше експерти назвали 5 функцій Windows 11, які варто вимкнути прямо зараз. Вони активно споживають ресурси та можуть уповільнювати роботу комп'ютера.

Вас також можуть зацікавити новини: