Microsoft представила внутрішньоігровий браузер, тепер можна читати гайди, не відволікаючись від гри

Поки що браузер підтримує лише 9 ігор.

Microsoft представила спеціальну версію свого Microsoft Edge, яка працює прямо всередині ігор.

Microsoft Edge Game Assist надає гравцям доступ до інтернету прямо з оверлея Xbox Game Bar. Браузер автоматично пропонує гайди до гри, яка зараз запущена. Також можна налаштувати швидкий доступ до різних сервісів, чи то Twitch, Discord, чи Spotify.

Ще однією зручною фічею Microsoft назвала синхронізацію між Edge Game Assist і звичайним Microsoft Edge на ПК і смартфоні. Тобто всі логіни і паролі на сайтах перенесуться в гру, а значить не доведеться заново логінитися в сервіси.

Також компанія підкреслила, що як і будь-який віджет в Xbox Game Bar, Edge Game Assist можна поставити поверх гри, так буде зручніше дивитися відео, наприклад.

Це демонстраційна версія браузера, тому він доступний поки тільки в 9 іграх: Baldur's Gate 3, Diablo 4, Fortnite, Hellblade 2: Senua's Saga, League of Legends, Minecraft, Overwatch 2, Roblox і Valorant.

Щоб отримати доступ до Microsoft Edge Game Assist потрібно встановити Microsoft Edge Beta 132 і переконатися, що ваш ПК працює на Windows 11. Далі треба встановити віджет Game Assist у Microsoft Edge, відшукавши його в пошуку. Після цього, все, що залишається - просто відкрити його, натиснувши комбінацію Win + G в одній з ігор зі списку вище.

Microsoft просить не забувати, що технологія на ранньому етапі розробки, і розписала відомі помилки: віджет автоматично закривається, якщо не використовується, у браузері недоступна історія, користувач не може викликати контекстне меню правою кнопкою миші, деякі комбінації на клавіатурі не працюють.

Раніше ми розповідали, що Microsoft Edge виявився 2-м за популярністю браузером в Україні.

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