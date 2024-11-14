Компанія хоче, щоб замість цього люди використовували новий додаток Outlook для Windows.

31 грудня цього року Microsoft планує припинити підтримку старої версії додатка Outlook, а також інших класичних додатків – "Пошта Windows", "Календар" і "Люди".

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті компанії. Розробник настійно рекомендує користувачам переходити на нову версію Outlook для Windows. Зробити це можна як автоматично, так і вручну.

Зазначається, що після 31 грудня "Пошта Windows" більше не прийматиме і не надсилатиме листи, а "Календар" не дасть змоги створювати нові події або вносити зміни. Фактично, вони перетворяться на архіви - їх можна буде переглядати, але не редагувати.

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Запуск оновленого Outlook для Windows розтягнувся на довгі роки – доступний він став тільки в серпні цього року. Крім того, Microsoft працює над оновленою веб-версією сервісу, яка в перспективі замінить десктопний додаток.

Примітно, що "Пошта" і "Календар", які закриваються, – одні з найстаріших програм Windows. "Пошта" вперше з'явилася 2006 року і увійшла до складу Windows Vista 2007 року. Тому припинення їхньої роботи – свого роду кінець цілої епохи для багатьох користувачів.

Раніше, у жовтні, Microsoft видалила з Windows культовий інструмент, який був присутній в OC майже 30 років – йдеться про текстовий редактор WordPad. Він був чимось середнім між "Блокнотом" і Word з набору Office.

Між тим журналісти зазначають, що з осіннім оновленням 24H2 Windows 11 за своєю суттю перетворилася на Windows 12. Microsoft змінила свою бізнес-модель, і замість трирічного циклу розробки Windows віддала пріоритет концепції "Windows як сервіс", сховавши за великим оновленням нову операційну систему.

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