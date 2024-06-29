Компанія припинить безкоштовну підтримку "десятки" вже в жовтні 2025-го.

У жовтні 2025 року закінчується підтримка Windows 10. Звичайні користувачі перестануть отримувати патчі безпеки і будуть змушені перейти на нову ОС. Але компанія Acros Security, яка стоїть за сервісом мікропатчів 0Patch, оголосила, що до смерті "десятки" ще далеко.

Оновлення Windows 10 візьме на себе сама Acros. Апдейти приходитимуть через сервіс 0Patch протягом 5 років після припинення підтримки Windows 10 з боку Microsoft, тобто фактично до 2030 року, пише портал Neowin.

0Patch вже зарекомендував себе як надійний постачальник оновлень безпеки для непідтримуваних продуктів. Так, компанія досі пропонує апдейти для Windows 7 і старих версій Microsoft Office.

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Само собою, підтримка від 0Patch не безкоштовна. За кожен ПК з Windows 10 доведеться платити по 24,99 євро за рік. Для корпоративних клієнтів цінник 35 євро за пристрій.

Раніше Microsoft оприлюднила розцінки на продовження підтримки Windows 10 для корпоративних користувачів ($61 на рік за кожен комп'ютер в офісі), однак для простих користувачів ціни поки що не оголошено. На відміну від офіційної платної програми від Microsoft, 0Patch пропонує п'ять років оновлень замість трьох.

Windows 10 вийшла 2015 року і все ще є вибором більшості користувачів, зокрема з України. За даними Statcounter від травня 2024 року, застарілу систему встановлено на 78% комп'ютерів, тоді як Windows 11 – лише 15%.

Windows 10 перестала отримувати функціональні оновлення трохи більше як рік тому, а повноцінна підтримка ОС припиниться в жовтні 2025 року. У зв'язку з цим Microsoft намагається всіма способами переконати юзерів перейти на Windows 11 і розповідає, чим нова ОС краща за стару.

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