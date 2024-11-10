Життєвий цикл операційних систем остаточно підійшов до кінця.

В останньому оновленні клієнта Steam розробники остаточно припинили підтримку операційних систем Windows 7 і 8. На цих ОС лаунчер більше не запускається.

Valve заявила про згортання Steam з Windows 7 ще навесні минулого року. Це пов'язано з вбудованою в клієнт Steam версією Google Chrome, яку теж перестали підтримувати на старих версіях ОС.

Нагадаємо, що Microsoft офіційно припинила підтримку Windows 7 ще в січні 2020 року. З того моменту операційна система не отримала жодного оновлення системи безпеки.

Відео дня

Також з останнім оновленням Steam перестав працювати на деяких версіях MacOS, зокрема на 10.13 і 10.14. Це пов'язано з тим, що ОС підтримують тільки додатки, створені на 32-bit архітектурі, а Steam відмовилася від таких продуктів ще минулого року.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, що Microsoft хоче зробити підтримку Windows 10 платною. Життєвий цикл операційки закінчиться вже наступного року, але користувачі зможуть заплатити, щоб отримувати нові оновлення для платформи.

Вас також можуть зацікавити новини: