Icebreaker Industries працює над Project Borealis з 2017 року.

У Steam з'явилася сторінка Project Borealis: Prologue, неофіційного продовження Half-Life 2, створеного на Unreal Engine 5.

Команда фанатів з Icebreaker Industries займається активною розробкою проєкту з 2017 року. Сюжетно гра розробляється за сценарієм скасованого третього епізоду Half-Life 2, який колись потрапив у мережу. Дії Project Borealis розгортаються в Рейвенхольмі, тепер усі небезпеки мертвого міста приховані під товщиною снігу.

У Project Borealis: Prologue розробники відійшли від звичного для серії рушія Source і зробили гру на Unreal Engine 5. Проте в Icebreaker Industries обіцяють, що вони перенесуть фізику і механіки взаємодії з оточенням з оригіналу.

Також на сторінці Steam є системні вимоги, але поки вони не повні. Уже відомо, що гра важитиме всього 6 ГБ.

Дати релізу немає, навіть приблизної. Також не повідомляється, на якому етапі розробки перебуває гра.

Нагадаємо, що справжня Half-Life 3 все ще перебуває в розробці. За останніми чутками від датамайнерів, у грі буде реалізовано інноваційні механіки щодо взаємодії з оточенням.

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