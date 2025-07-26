Дехто припускає, що код програми писали нейромережі.

Сервіс Tea, який позиціонував себе як безпечний простір для жінок у світі додатків для знайомств, пережив катастрофічний витік даних.

У мережу витекли верифікаційні документи понад 10 тисяч користувачок. Ці дані спливли на 4chan, і як повідомляється, все це сталося через те, що розробники застосунку використовували Google Firebase як сховище, і не налаштували базовий захист.

Кластери даних, де зберігалися фото і документи, були виставлені у відкритий доступ, де їх міг подивитися хто завгодно.

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Це особливо іронічно з огляду на мету застосунку - дати жінкам анонімну платформу, де вони могли б ділитися історіями про побачення, попереджати інших про токсичну поведінку чоловіків і почуватися в безпеці.

У мережу витекли не тільки особисті фото, а й документи, що підтверджують особу. За даними CNET, витекло понад 72 тисячі зображень, з них 13 тисяч - це саме верифікаційні документи.

В інтернеті припускають, що бекенд застосунку могли писати за допомогою "вайб-кодингу", це коли код пише нейромережа, а програміст лише описує ШІ, що він хоче отримати від програми. Однак доказів цієї теорії немає.

Раніше ми розповідали, що хакери зламали найбільший в інтернеті форум, який звинувачують у пропаганді нацизму. За даними хакерів, серед модераторів 4chan були члени уряду США, а Росія була визнана "країною ботів".

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