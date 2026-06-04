Apple обрала найцікавіші та найкорисніші застосунки й ігри 2026 року

Apple назвала12переможців премії Apple Design Awards, в рамках якої нагороджують розробників найцікавіших та інноваційних додатків.
Журі оцінювало дизайн, інновації та технічне виконання. Цього року компанія обрала по одному додатку та по одній грі у 6 категоріях.
Переможці (Додатки)
- Grug – мінімалістичний додаток, який побудований навколо концепції "мудрості дня". Формат зроблений легким, незвичайним і ненав'язливим.
- Guitar Wiz – універсальний додаток як для початківців, так і для досвідчених гітаристів.
- NBA: Live Games & Scores – сервіс для Apple Vision Pro, в якому можна одночасно дивитися до п'яти матчів NBA.
- Moonlitt: Moon Phase Tracker – мінімалістичний трекер фаз Місяця та астрономічних подій. Підходить для спостережень та планування зйомки.
- Primary: News in Depth – новаторський новинний додаток, що використовує імерсивне просторове відео.
- Tide Guide: Charts & Tables – додаток для відстеження океанічних припливів, відпливів, висоти хвиль і морської погоди.
Переможці (Ігри)
- Is This Seat Taken? – розслаблююча логічна головоломка, де ваша мета – правильно розсадити примхливих персонажів.
- Pine Hearts – мила та приємна історія про ностальгію, переживання втрати та допомогу іншим.
- Blue Prince – високо оцінена критиками експериментальна головоломка з елементами стратегії та рогалика.
- Sago Mini Jinja’s Garden – дитяча гра про сад та взаємодію з навколишнім світом.
- Consume Me – емоційний симулятор життя, заснований на біографії однієї з розробниць гри.
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – версія культової RPG, оптимізована для Mac з Apple Silicon.
Нагороди переможцям будуть офіційно вручені в рамках конференції WWDC 2026. Презентація iOS 27 та інших операційних систем відбудеться вже 8 червня.
Раніше в інтернеті з'явився список iPhone, які зможуть оновитися до iOS 27. За даними витоку, Apple збирається припинити підтримку відразу чотирьох популярних моделей.