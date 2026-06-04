Apple обрала найцікавіші та найкорисніші застосунки й ігри 2026 року

Apple оголосила переможців премії Apple Design Awards 2026, відзначивши найкращі додатки та ігри для iPhone, iPad, Mac, Apple TV та Vision Pro.

Apple назвала12переможців премії Apple Design Awards, в рамках якої нагороджують розробників найцікавіших та інноваційних додатків.

Журі оцінювало дизайн, інновації та технічне виконання. Цього року компанія обрала по одному додатку та по одній грі у 6 категоріях.

Переможці (Додатки)

Відео дня

Переможці (Ігри)

Нагороди переможцям будуть офіційно вручені в рамках конференції WWDC 2026. Презентація iOS 27 та інших операційних систем відбудеться вже 8 червня.

Раніше в інтернеті з'явився список iPhone, які зможуть оновитися до iOS 27. За даними витоку, Apple збирається припинити підтримку відразу чотирьох популярних моделей.

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