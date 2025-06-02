Сьогодні відрив Windows 10 від Windows 11 становить лише 10%, але користувачі з України з меншим ентузіазмом оновлюються до актуальної ОС.

У жовтні Microsoft офіційно припинить підтримку Windows 10, тому дедалі більше ПК-юзерів переходять на актуальну ОС. Аналітичний портал StatCounter виклав дані про частку ринку операційних систем станом на травень 2025 року.

Наразі частка Windows 11 серед комп'ютерів під управлінням ОС від Microsoft становить 43.23%. І до Windows 10 вже не так далеко – її частка на ринку впала до 53.2%. Причому в деяких країнах, наприклад США, Франції і Великій Британії, 11-ка вже стала популярнішою, ніж "десятка".

Інші версії Windows ще не покинули ринок повністю, проте вже близькі до цього: Windows 7 залишається третьою за популярністю Windows з часткою ринку 2.47%, легендарна Windows XP займає 0.54% ринку, а Windows 8. і 8,1 встановлені на 0,5% всіх ПК.

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Користувачі з України з меншим ентузіастом оновлюються до актуальної ОС. Так, частка Windows 10 досі становить значні 67.74%, а на Windows 11 перейшли лише 27.51% українців. Водночас частка "старенької" Windows 7 становить 3.65% порівняно зі "світовими" 2,4%.

Після закінчення безкоштовної підтримки Windows 10 у охочих залишитися на десятці буде можливість за 30 доларів подовжити отримання оновлень і патчів ще на один рік. Однак купити таку підтримку можна буде лише на рік без можливості подальшого продовження.

Раніше Microsoft розпочала примусове розгортанняпроблемногооновлення 24H2 для Windows 11. Воно буде встановлено в обов'язковому порядку, причому у фоновому режимі, і без можливості відмовитися від нього.

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