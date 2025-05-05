Microsoft почала насильно 'переводити' користувачів на нову Windows

Максимум, що можна зробити – тимчасово відкласти оновлення.

Компанія Microsoft розпочала примусове розгортання останнього оновлення 24H2 для ОС Windows 11. Воно буде встановлено в обов'язковому порядку, причому у фоновому режимі, і без можливості відмовитися від нього.

Як повідомляє видання Windows Latest, "ви отримаєте сповіщення, коли оновлення буде завантажено і чекає на встановлення, і ось тут все стає цікавим, тому що Windows 11 не дозволить вам скасувати оновлення, якщо воно вже завантажене".

Максимум, що можна зробити – відкласти оновлення на певний час, після чого оновитися все одно доведеться. Винятком із цієї ситуації стануть комп'ютери, керовані IT-відділами компаній.

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Автоматичний апдейт до 24Н2 "прилетить" на пристрої, що працюють під управлінням версій Windows 11 Home і Pro 23H2, 22H2 і 21H2.

Оновлення Windows 24H2 виявилося одним із найпроблемніших в історії Microsoft. Випущене наприкінці 2024 року, воно містить як масу нових функцій, так і масу недоліків, які ламають систему в найнесподіваніших місцях.

Наприклад, після його встановлення автоматично активується функція, яка шифрує вміст жорсткого диска. Фахівці кажуть, що вона не тільки сповільнює роботу SSD, а й створює ризик повної втрати даних. Також після встановлення оновлення багато геймерів зіткнулося з вильотами в іграх.

А тим часом 14 жовтня 2025-го закінчується життєвий цикл Windows 10: доведеться або оновлюватися до Windows 11, або продовжувати користуватися старою ОС на свій страх і ризик. Також Microsoft вперше запропонує 12-місячне продовження надання патчів безпеки для Windows 10 за $30.

Як УНІАН уже писав, у квітні частка Windows 11 серед комп'ютерів під управлінням ОС від Microsoft досягла нового історичного максимуму в 43,72%. Таким чином, відрив Windows 11 від Windows 10 скоротився до менше ніж 10 відсотків.

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