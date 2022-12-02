GeForce GTX 1650 стала найпопулярнішою відеокартою в листопаді, нарешті змістивши GeForce GTX 1060.

Ігровий онлайн-майданчик Steam щомісяця проводить добровільне опитування серед своїх користувачів. Він дозволяє дізнатися, на якому середньостатистичному комп'ютері грає більшість геймерів світу.

В його статистику потрапляє практично все, починаючи від частоти процесора та обсягу відеопам'яті й закінчуючи "операційкою" та кількістю вільного місця на жорсткому диску.

Згідно зі звітом за листопад, відразу впадає в око, що на платформі вперше за довгий час змінилася найпопулярніша відеокарта. Йдеться про GeForce GTX 1650, яка нарешті змістила модель GeForce GTX 1060. Замикає трійку лідерів RTX 2060.

Відео дня

На якому ПК грає більшість геймерів світу

Процесор – шестиядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц;

Оперативна пам'ять – 16 ГБ;

Відеокарта – GeForce GTX 1650;

Обсяг відеопам'яті – 8 ГБ;

Дисковий простір – 1 ТБ і більше;

Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів – його використовують 65% гравців Steam. 4K монітори мають всього 2.6% юзерів.

Іншою помітною зміною за останній місяць є те, що система Windows 11 майже досягла 30-відсотковий рубіж – зростання за місяць на 4,89%. Windows 10 64 bit за цей же час втратила 3,16%, але як і раніше є найпопулярнішою OC з показником в 68,25%.

До речі якщо ви в пошуках ігрового ноутбука, то УНІАН раніше ділився рейтингом найкращим моделей, які вийшли з початку 2022 року. Вони потягнуть найвимогливіші ігри, а також відмінно підійдуть для повсякденного використання.

При цьому, в одній з попередніх заміток ми намагалися з'ясувати, наскільки виправдано рішення придбати ігровий ноутбук в 2022 році. Попри свою портативність і топове "залізо", у них вистачає своїх недоліків і більш дешевих альтернатив, зокрема Steam Deck.

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