Зазначається, що левова частка користувачів TikTok відкриває для себе нових виконавців та музику за допомогою платформи.

Китайська компанія ByteDance, що є володарем TikTok, готується до запуску власного музичного сервісу, який в перспективі складе конкуренцію Soptify, Apple Music та іншим стрімінговим платформам.

Про це інформує портал Business Insider, ознайомившись з відповідними реєстраційними документами.

В описі до заявки майбутнього сервісу TikTok Music говориться, що за допомогою нового застосунку користувачі зможуть "купувати, відтворювати, ділитися і завантажувати музику". Також згадуються прямі аудіоефіри, подкасти та радіо.

Журналісти бачать в TikTok Music серйозного конкурента вищепереліченим сервісам, оскільки оригінальна платформа з короткими роликами є на сьогодні найпопулярнішим явищем у світі. Разом з тим наголошується, що 75% користувачів TikTok відкривають для себе нових виконавців і музику за допомогою платформи.

Раніше УНІАН вже писав, що український TikTok вивели зі спільного з РФ регіону і перевели в європейський. Перебування України в одному регіоні з країною-агресором призводило до багатьох випадків блокувань контенту. Зокрема, пов'язаного з війною.

Також повідомлялося, що Instagram відмовиться від низки нововведень на тлі масової критики користувачів через копіювання Тіктока.

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