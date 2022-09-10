Раніше можливість репоста публікацій досягалася сторонніми інструментами.

Популярна соцмережа Instagram однією з останніх готується надати своїм користувачам можливість репостити фото і відео-контент інших людей.

Про це виданню TechCrunch розповів представник Meta.

Принцип роботи буде схожий зі Stories. Люди зможуть ділитися тим, що їм подобається, а творці оригінального контенту – отримувати визнання за свою роботу – розповів представник соцмережі. Відео дня

За його словами, тестування почнеться вже щоякнайближчим часом серед окремих користувачів.

TechCrunch зазначає, що робота над відповідною функцією ведеться як мінімум з травня – тоді свідчення її присутності у застосунку виявив один з розробників. Значок репоста публікацій буде доступний в меню "Поділитися", під чужі пости також виділять окрему вкладку в профілях користувачів.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Instagram з'явилася підтримка NFT. В Україні це одна з важливих технологій для допомоги Збройним Силам – в липні стало відомо, що український NFT-музей війни зібрав понад 1 млн доларів.

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