Працює вона за аналогією з розшифровкою голосових повідомлень.

Команда Telegram представила нову версію популярного месенджера, яка розширила можливості користувачів Premium-підписки. Зокрема, тепер їм доступна розшифровка не тільки "голосових", але і відеоповідомлень в текст.

Про це повідомляє портал "Код Дурова".

Сама функція працює за аналогією з розшифровкою голосових повідомлень – мова з "відеокружечка" буде переведена в зручний текстовий формат.

Відео дня

Серед інших нововведень – можливість створювати окремі чати всередині самої групи, оновлений нічний режим на iOS і настройка розміру тексту на Android. Також у свіжому оновленні були додані 12 нових наборів емодзі.

Нагадаємо, напередодні в Telegram-каналах з'явилася можливість публікувати платні пости. Текстовий пост продати не можна – тільки фото або відео. Схожим чином працюють популярні платформи Patreon і OnlyFans.

Telegram знизив вартість підписки Premium для України

Цього літа в Telegram з'явилася платна версія. Одна з головних фішок – збільшення швидкості завантаження вмісту в месенджері. Також у підписників немає реклами в каналах, є доступ до анімованих аватарів в списку діалогів і чатів (були тільки в профілі) і можливість вибрати ексклюзивну іконку програми.

Раніше в цьому місяці Telegram знизив вартість підписки Premium для України більш ніж удвічі. Раніше послуга коштувала $ 5,99 на місяць, а тепер – $2,99.

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