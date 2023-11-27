Свіжа збірка Windows 11 отримала ШІ-чат-бот ChatGPT прямо в командному рядку – тобто, в додатку Windows Terminal.

Після пошуковика Bing і браузера Edge Microsoft вирішила вбудувати популярний чат-бот ChatGPT у командний рядок (термінал) ОС Windows 11. Штучний інтелект повинен зробити спілкування з терміналом більш зрозумілим для користувача.

Як повідомляє видання Windows Latest, ChatGPT в командному рядку фактично виконує функції асистента. Бот можна використовувати для генерації команд, пояснення помилок та отримання рекомендацій.

На опублікованому прикладі користувач просить ШІ-помічника показати всі файли з расширением.md. у відповідь він отримує команду – "dir*. MD". За допомогою спеціальної кнопки запропонована команда легко копіюється в командний рядок для її виконання. Якщо ж вихідна команда чомусь не працює, ChatGPT запропонує альтернативні варіанти досягти потрібного результату.

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Поки використовувати ChatGPT в терміналі можуть не всі: необхідно завантажити додаток з GitHub і налаштувати дані служби Azure А за допомогою платного ключа. Вся робота з ШІ в терміналі відбувається за допомогою сервера OpenAI.

Microsoft каже, що інтегрований в термінал штучний інтелект являє собою ефективний інструмент для підвищення продуктивності і загалом спрощує взаємодію з командним рядком в Windows. Коли нововведення запрацює в стабільних збірках Windows 11, невідомо.

Раніше УНІАН розповідав про найрозумнішу комп'ютерну мишу з вбудованим ChatGPT. У мишки багато особливостей, в тому числі можливість перетворити записану лекцію в короткий і зрозумілий текст. Це ідеальний гаджет для тих, хто навчається, виступає з доповідями або робить нотатки.

Говорячи про сам ChatGPT, раніше цього місяця голосова функція нарешті стала доступна для всіх користувачів. ШІ-чат-бот прийме запит голосом і сам дасть відповідь в аудіоформаті.

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