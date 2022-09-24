Redmi A24 має тонкі рамки та матрицю VA з діагоналлю 24 дюймів.

У лінійці моніторів Redmi від Xiaomi з'явилася нова 24-дюймова модель – з підтримкою роздільної здатності 1080p, яскравістю 250 ніт і частотою оновлення 75 Гц.

Повна назва моделі – Redmi A24. Новинка є одним з найдешевших рішень у своєму класі.

У характеристиках монітора зазначено, що він здатний на 99% покрити колірну гамму sRGB, також повідомляється про 8-бітну передачу кольору. Час відгуку становить 6 мс. Є також кілька технологій, покликані знизити навантаження на зір: знижене випромінювання синього світла та автоматичне підстроювання яскравості під оточення.

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Виробник особливо виділяє товщину екрана Redmi A24 – всього 7,2 мм. Також у монітора тонкі рамки. Для підключення до ПК використовується роз'єм HDMI та VGA.

Redmi A24 оцінили в 539 юанів, або приблизно 2800 грн. Він вже надійшов у продаж в Китаї та незабаром повинен з'явитися на торгових майданчиках по типу AliExpress.

Цікаві новинки ринку моніторів

Раніше цього місяця вийшов бюджетний монітор для геймерів Redmi G24. Це 23,8-дюймове рішення з екраном 1080p і частотою оновлення 165 Гц, а коштує всього 85 доларів.

Своєю чергою ASUS поповнив лінійку ігрових моніторів в рамках бренду TUF Gaming 34-дюймовою моделлю VG34VQEL1A. Вона оновлюється з частотою 100 Гц і підтримує технології Nvidia Adaptive-Sync і AMD FreeSync Premium.

Також варто відзначити незвичайний "квадратний" монітор від LG зі співвідношенням сторін 16:18. Виробник називає модель "абсолютно новим форматом на ринку моніторів".

А тим часом Xiaomi готується до презентації майбутнього Civi 2, яку компанія і журналісти в один голос називають "новим найкрасивішим смартфоном компанії". Він отримає овальний виріз в дусі iPhone 14 Pro і 14 Pro Max.

Але найголовніша новинка Xiaomi, очікувана до кінця року, це, звичайно, Xiaomi 13. Очікується, що прем'єра флагманської серії відбудеться на місяць раніше, ніж зазвичай, тобто вже в листопаді.

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