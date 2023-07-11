Апарат базується на 4K-матриці з можливістю відображення 1,07 млрд колірних відтінків.

Компанія Xiaomi представила новий телевізор під назвою EA75 (L75MA-EA). Це модель з великим екраном на 75 дюймів, матрицею 4К і можливістю відображення 1,07 млрд колірних відтінків.

Як передає видання ITHome, телевізор отримав металевий корпус і тонкі рамки. Кути огляду максимально комфортні – 178 градусів по горизонталі і вертикалі.

Апарат вийшов з процесором з чотирма ядрами в поєднанні з 1,5 ГБайт оперативної і 8 ГБайт вбудованої пам'яті, є дводіапазонний адаптер Wi-Fi для більш впевненого приймання сигналу, два порти USB-A і декілька виходів HDMI. Ще модель Xiaomi має два динаміки потужністю 10 Вт і підтримує голосового помічника.

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Відмінною особливістю Xiaomi EA75 стала ціна – в Китаї його можна купити за 2899 юанів (~14000 грн). Це, можливо, найкраща пропозиція на ринку для телевізора з такими характеристиками. Інші 4К-телевізори з діагоналлю 75 дюймів коштують значно дорожче.

На цей момент невідомо, чи планує компанія випускати новинку за межами рідного ринку, але пізніше вона напевно з'являться і на AliExpress.

Минулого місяця Xiaomi випустила один з найдоступніших моніторів "за свої гроші". При ціні дешевше $120 у нього IPS-матриця діагоналлю 27 дюйма, частота 75 Гц і навіть є підтримка швидкої зарядки – він підходить як для перегляду фільмів, так і для запуску відеоігор.

Тим часом ми вже чекаємо, коли Xiaomi покаже ОС MIUI 15. Її представлять разом з новими флагманами Xiaomi 14 в кінці цього року, а виходити вона буде весь 2024 рік.

Нагадаємо, головними фішками MIUI 15 на базі Android 14 стане оновлений інтерфейс в стилі Material You, динамічні теми, режим попереднього перегляду, підтримка нового режиму фотографування Ultra HDR, а також додаткові налаштування конфіденційності. Раніше став відомий список смартфонів, які точно залишаться без нової ОС.

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