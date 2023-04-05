Новинка є більш доступною, але в чомусь навіть більш цікавою версією GT Neo 5 з зарядкою 240 Вт

Китайська компанія Realme представила середньобюджетний GT Neo 5 SE, який став більш доступною, але в чомусь навіть більш цікавою версією GT Neo 5 із зарядкою 240 Вт. Апарат буде конкурувати з Redmi Note 12 Turbo.

Молодша модель зберегла 6,74-дюймовий AMOLED-екран з частотою оновлення 144 Гц, але залишилася без повної зарядки за 9 хвилин. Замість цього у неї збільшена до 5500 мАг батарея і більш енергоефективний процесор Snapdragon 7+ Gen 2: заряджається смартфон за 19 хвилин.

Також збереглися Dolby Atmos, лінійний вібромотор, модуль NFC і 16 ГБ + 1 ТБ пам'яті в топі. Замість основної камери Sony IMX890 на 50 Мп в realme GT Neo 5 герой нашої новини отримав 64-Мп сенсор OmniVision OV64B.

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У Китаї ціни такі:

8/256 ГБ – 2099¥ ( ~ 11 200 грн);

11 200 грн); 12/512 ГБ – 2399¥ ( ~ 12 800 грн);

12 800 грн); 16 ГБ/1 ТБ – 2799¥ (~14 900 грн).

Ціна на рівні Note 12 Turbo, з яким новинка Realme і буде конкурувати. При цьому, варто зауважити, що у моделі Redmi й батарея гірше (5000 мАг, 67 Вт), й екран (6,67", 120 Гц).

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