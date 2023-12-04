На думку експертів, ноутбук Apple має найкращий екран, динаміки та веб-камеру. Не кажучи вже про продуктивність.

Фахівці лабораторії DxOMark, яка регулярно тестує девайси за різними критеріями, протестували новенький MacBook Pro 14" на базі чипсета M3 Pro і дійшли висновку, що він найкращий у галузі. Високих оцінок відзначився екран, динаміки ноутбука і веб-камера.

За дизайном MacBook Pro з M3 не відрізняється від попередника з M2. Однак нововведень вистачає. І справа не тільки в апаратній основі. У нової моделі дуже яскравий і контрастний екран Liquid Retina XDR, який істотно перевершує всі LCD-екрани.

На цьому MacBook Pro не тільки приємно працювати, але це ще й ідеальний пристрій для перегляду фільмів. Водночас стереозвук працює на будь-якій гучності і не втрачається на відстані. Загальна оцінка ноутбука склала 148 балів. І це на один бал вище, ніж у попереднього лідера MacBook Pro 14" з M2 Pro.

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За ними йдуть дві моделі MacBook Air і Windows-ноутбуки від Dele, Lenovo, Microsoft і ASUS.

Нагадаємо, Apple в кінці жовтня провела ще одну осінню презентацію, де показала нові MacBook Pro і iMac на фірмових чипсетах з сімейства M3 – M3, M3 Pro і M3 Max.

Нові ноутбуки значно потужніше старих: вони отримали динамічне кешування, трасування променів, а також ігровий режим, який пріоритезує графічну продуктивність для ігор. При цьому Apple знизила ціну на MacBook Pro 14" в порівнянні з попереднім поколінням – просять від 1599 доларів.

А вже восени 2024 року, за чутками, Apple випустить бюджетний MacBook "для всіх". Сьогодні найдешевший MacBook коштує $ 999, а новинка повинна бути ще на 20-30% дешевше.

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