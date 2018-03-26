На Тернопільщині внаслідок зіткнення двох авто госпіталізовані двох осіб

За попередньою інформацією водії були тверезими, але остаточний висновок буде після проведення експертизи.

На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано двох осіб.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про травмованих на лінію "102" о 17.29 надійшло від чергового лікаря бригади швидкої допомоги Чорткова.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Renault Master, виїжджаючи з другорядної дороги на голову, не надав переваги іншому транспорту. В результаті зіткнувся із автомобілем марки Renault Kangoo, який рухався основною дорогою.

Внаслідок удару до лікарні потрапила пасажир Renault Kangoo. У жінки медики констатували забійні рани кисті, закритий перелом ноги. Звернувся із забоєм грудної клітки і кермувальник даного транспортного засобу.

За попередньою інформацією водії були тверезими, але остаточний висновок буде після проведення експертизи.

Подія внесена в ЄРДР за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення ПДР).