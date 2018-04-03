Багатодітна жителька Тернопільщини, яка народила 11 дітей, отримала почесне звання «Мати-героїня» (фото)

З початку року почесне звання «Мати-героїня» присвоїли 22 матерям з Тернопільської області, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей.

Багатодітна жителька Тернопільщини Євгенія Сисак з села Прошова Тернопільського району, яка народила 11 дітей, відповідно до Указу Президента України Петра Порошенка отримала почесне звання «Мати-героїня».

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, нагрудний знак та грошову допомогу жінці вручив заступник голови Тернопільської ОДА Юрій Юрик.

З початку року почесне звання «Мати-героїня» присвоїли 22 матерям з Тернопільської області, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Протягом 2017 року таке звання присвоїли 43 матерям, з 2007 до 2016 року – 6 528 матерям. Всім жінкам виплачено одноразову грошову нагороду в розмірі 10-ти прожиткових мінімумів. Загалом в області проживає 11 тис. 158 багатодітних сімей, в яких виховуються понад 35 тисяч дітей.

Присвоюється почесне звання «Мати-героїня» згідно з Указом Президента України від 29.06.2001 №76/2001 жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.