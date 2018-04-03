У Тернополі 4 квітня завершать опалювальний сезон
19:50, 03 квітня 2018Тернопіль
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Одночасно КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» буде проводити щоденний моніторинг температури зовнішнього повітря.
У Тернополі 4 квітня завершать опалювальний сезон / santex-nk.ru
У Тернополі 4 квітня завершать опалювальний сезон.
Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне розпорядження підписав сьогодні міський голова Сергій Надал.
У ньому сказано, що теплопостачання буде припинено з 12 год 4 квітня всім споживачам, окрім лікарень.
Підписано розпорядження з метою економії коштів жителів міста, враховуючи зростання температурних показників зовнішнього повітря.
Одночасно КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» буде проводити щоденний моніторинг температури зовнішнього повітря, за результатами якого, при потребі, буде відновлено опалення.
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