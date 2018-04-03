Одночасно КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» буде проводити щоденний моніторинг температури зовнішнього повітря.

У Тернополі 4 квітня завершать опалювальний сезон.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне розпорядження підписав сьогодні міський голова Сергій Надал.

У ньому сказано, що теплопостачання буде припинено з 12 год 4 квітня всім споживачам, окрім лікарень.

Підписано розпорядження з метою економії коштів жителів міста, враховуючи зростання температурних показників зовнішнього повітря.

Одночасно КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» буде проводити щоденний моніторинг температури зовнішнього повітря, за результатами якого, при потребі, буде відновлено опалення.