У Тернополі 4 квітня завершать опалювальний сезон

19:50, 03 квітня 2018
Тернопіль
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У Тернополі 4 квітня завершать опалювальний сезон / santex-nk.ru

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне розпорядження підписав сьогодні міський голова Сергій Надал.

У ньому сказано, що теплопостачання буде припинено з 12 год 4 квітня всім споживачам, окрім лікарень.

Підписано розпорядження з метою економії коштів жителів міста, враховуючи зростання температурних показників зовнішнього повітря.

Одночасно КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» буде проводити щоденний моніторинг температури зовнішнього повітря, за результатами якого, при потребі, буде відновлено опалення.

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