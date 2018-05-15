На Тернопільщині кількість безробітних зменшилась на 19,5% до 8 тисяч 770 осіб

На Тернопільщині кількість безробітних станом на 1 травня 2018 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зменшилась на 19,5% та становила 8770 осіб.

Від початку року через службу зайнятості Тернопільщини шукали роботу 26,7 тис. осіб, з них 15018 мали статус безробітного. Загалом за сприяння центрів зайнятості області вдалося працевлаштувати 8430 осіб. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Найбільшим попитом в області користуються спеціальності: бухгалтерів, менеджерів, медичних сестер, економістів, сімейних лікарів. Серед працівників робітничих професій затребувані: водії автотранспортних засобів, продавці, швачки, кухарі, трактористи, офіціанти, водії тролейбуса, дорожні робітники, охоронники, слюсарі, кондуктори громадського транспорту, електрогазозварники, працівники будівельних професій.

З компенсацією роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування отримала роботу 161 особа зі статусом безробітного. Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності дала можливість 15-ом безробітним відкрити власний бізнес. До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 978 осіб.

Допомогу по безробіттю отримували 7 тис. 258 безробітних. Середній розмір вказаної допомоги у квітні 2018 року становив 2 тис. 195 грн.