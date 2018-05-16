На Тернопільщині 28-річний чоловік, щоб провчити школяра за непристойний жест, забрав у нього мобільний.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до співробітників Гусятинського відділення поліції із заявою звернулася 42-річна жителька села Постолівка. Жінка просила притягнути до відповідальності невідомого чоловіка, котрий пограбував її 12-річного сина.

Зі слів заявниці, хлопець разом зі своїм однокласником поверталися зі школи. Коли повз них проїжджав мікроавтобус марки «Мерседес», син показав товаришеві середній палець. Водій транспортного засобу сприйняв цей жест як образу, вийшов з машини та вирвав з рук школяра мобільний. Він знайшов серед контактів у телефоні підлітка номер матері, набрав її і сказав, що забирає апарат зв’язку собі, як покарання за те, що не вміла виховати хлопця.

Переглянувши відео з камер спостереження, правоохоронці встановили особу грабіжника. З’ясувалося, за кермом мікроавтобуса був 28-річний житель Тернополя, який працює торговим представником і того дня був у районі в справах.

Свій вчинок він пояснив тим, що вирішив покарати школяра та його рідних за непристойний жест,.

Щодо тернополянина розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 ККУ (грабіж).

Телефон у чоловіка вилучили і ввіддали дитині.