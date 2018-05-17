На Тернопільщині порушили справу через відсутність попереджуючих знаків на дорозі, що стало однією з причин ДТП

У жовтні 2017 року на автодорозі Жовнівка-Коржова сталася аварія, в результаті якої двоє потерпілих отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості.

На Тернопільщині відкрили кримінальне провадження через відсутність попереджуючих знаків на дорозі, що стало однією з причин ДТП.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, у жовтні 2017 року на автодорозі Жовнівка-Коржова сталася аварія, в результаті якої двоє потерпілих отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Під час розслідування встановлено, що однією із причин аварії могла бути відсутність на автошляху відповідних дорожніх знаків і розмітки.

Бережанським відділом Теребовлянської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому за ст.288 КК України (порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху) .