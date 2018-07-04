Тернополяни шоковані спорудженням літнього майданчику бару поблизу барельєфу В’ячеслава Чорновола (фото)

У міській раді не бачать очевидного і переконані, що огляду барельєфу літня тераса закладу «Кабачок» не перешкоджає.

Тернополяни шоковані спорудженням літнього майданчику бару поблизу барельєфу В’ячеслава Чорновола, внаслідок чого з частини центрального Театрального майдану та зі скверу на вул. Чорновола барельєфу тепер взагалі не видно.

Як передає кореспондент УНІАН, своє обурення жителі міста масово висловлюють у Фейсбуці.

«Нова неволя для Чорновола – ресторанна камера у Тернополі», – написав під оприлюдненим фото громадський діяч, поет Олег Герман.

Його допис поширили вже 185 осіб.

«Мова йде про нездорову тенденцію, концепцію, стратегію. Що ми зоставимо для майбутніх поколінь після себе: мистецькі творіння чи кнайпи? Що про нинішні "шедеври" скажуть нащадки? І не про мера йде мова, а про спотворене обличчя міста, про алкозашморг навколо театру», – додав в коментарях Герман.

Любов Гриневич-Борисяк переконана, що центр міста через хаотичне розміщення в ньому МАФів втрачає своє обличчя.

«Центр стає схожим на дешевий базар...Як і все місто», – з сумом констатує жінка.

«Колишні комуністи вбили тіло, теперішні "патріоти" від влади вбивають пам'ять про Чорновола», – пише в коментарях Лілія Майка.

Натомість у міській раді не бачать очевидного і переконані, що огляду барельєфу літня тераса закладу «Кабачок» не перешкоджає.

«Минулого року поруч з Театральним майданом вже розміщувалась літня тераса закладу громадського харчування. Тепер же, враховуючи пропозиції мешканців щодо недоцільності минулорічного розташування об’єкту, було прийнято рішення облаштувати терасу на місці поруч. Доступу до барельєфу імені В’ячеслава Чорновола та його огляду літня тераса не заступає, окрім того вона жодним чином не перешкоджає пересуванню пішоходам», – повідомили позицію мерії в прес-службі.