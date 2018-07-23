На Тернопільщині відкрили чергову місцеву пожежну станцію (фото, відео)

За останні 3 роки спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій у Тернопільській області було відкрито 35 місцевих пожежних станцій

На Тернопільщині у селі Ласківці Теребовлянської об’єднаної територіальної громади відкрили місцеву пожежну станцію.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, працюватимуть у ній 9 місцевих вогнеборців.

Окрім Ласківець рятувальна служба надаватиме допомогу ще у 5 найближчих селах: Буданів, Папірня, Кобиловолоки, Романівка, Стара та Нова Могильниця. На цілодобовому чергуванні там перебуватимуть чотири пожежні караули.

«За 3 роки діяльності Теребовлянської ОТГ на розвиток інфраструктури з державного бюджету та за ініціативи Президента України Петра Порошенка було виділено 35 млн грн. Завдяки реформі децентралізації перед громадою відкривається багато можливостей, саме вона приймає рішення як ефективно використати ці ресурси», – сказав під час відкриття станції голова ТОДА Степан Барна.

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Він додав, що за останні 3 роки спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій у Тернопільській області було відкрито 35 місцевих пожежних станцій

Відкриття оновленої пожежної станції в Ласківцях припало на святкуванням Дня села. З цієї нагоди та за відмінне виконання службових обов’язків, самовідданість, професіоналізм та бездоганну військову дисципліну, медалі «За службу Україні» голова ТОДА вручив військовослужбовцям Ігору Гаврилюку, Ярославу Заставному, Олександру Сніжку.

Також грамотою ДСНСу Тернопільській області нагородили голову Теребовлянської ОТГ Сергія Поперечного.