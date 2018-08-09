На Тернопільщині 10-12 серпня відбудуться XVIII Міжнародні літні змагання з санного спорту на санкороликах «Кубок Бони 2018»
11:07, 09 серпня 2018Тернопіль
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Участь у змаганнях візьмуть спортсмени різних вікових категорій.
На Тернопільщині 10-12 серпня відбудуться XVIII Міжнародні літні змагання з санного спорту на санкороликах «Кубок Бони 2018».
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відбудеться турнір у Кременеці на навчально-спортивній базі олімпійської підготовки.
Участь у них візьмуть спортсмени різних вікових категорій. Передбачені і командні гонки на призи Національного олімпійського комітету.
Урочисте нагородження учасників відбудеться у неділю.
Довідка УНІАН. «Кубок Бони» започаткували у Кременці в 2001 році. З 2003-го ці змагання включили до Єдиного календаря Міжнародної Федерації санного спорту.
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