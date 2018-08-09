Участь у змаганнях візьмуть спортсмени різних вікових категорій.

На Тернопільщині 10-12 серпня відбудуться XVIII Міжнародні літні змагання з санного спорту на санкороликах «Кубок Бони 2018».

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відбудеться турнір у Кременеці на навчально-спортивній базі олімпійської підготовки.

Участь у них візьмуть спортсмени різних вікових категорій. Передбачені і командні гонки на призи Національного олімпійського комітету.

Урочисте нагородження учасників відбудеться у неділю.

Довідка УНІАН. «Кубок Бони» започаткували у Кременці в 2001 році. З 2003-го ці змагання включили до Єдиного календаря Міжнародної Федерації санного спорту.