На Тернопільщині 19 серпня відбудеться свято Червоногородського замку

Гостей свята традиційно чекають різноманітні розваги, частування, концертна програма.

На Тернопільщині 19 серпня відбудеться свято Червоногородського замку. Читайте такожНа Тернопільщині відбудеться День одного з наймістичніших замків краю (програма) Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської обласної держадміністрації (ОДА), пройде фестиваль в урочищі Червоне, поруч з найвищим в Україні рівнинним Джуринським водоспадом. Розпочнеться святкування о 15 год. Гостей свята традиційно чекають різноманітні розваги, частування, концертна програма, яку увінчає виступ заслуженої артистки України Олесі Пасічняк. Організовують фестиваль Тернопільська ОДА та Збаразька районна держадміністрація.

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