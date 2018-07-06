У Теребовлі сьогодні з нагоди Дня міста влаштовують смолоскипну ходу на середньовічний замок

Під час театралізованого дійства усіх присутніх супроводжуватиме переодягнений герой князь Василько, який розповідатиме легенди та історії.

У Теребовлі сьогодні з нагоди Дня міста влаштовують екскурсію на нічний замок із смолоскипами. Як повідомили УНІАН організатори заходу, відбудеться дійство в рамках святкування 921-ої річниці міста. Під час театралізованого дійства усіх присутніх супроводжуватиме переодягнений герой князь Василько, який розповідатиме легенди та історії. Читайте такожУ Тернополі відбулися урочистості з нагоди створення Національної поліції в Україні (фото) Розпочнеться похід о 22 год. Завтра ж 7 липня в рамках святкувань о 19 год відбудеться встановлення рекорду із плетення найбільшого вінка, а 8 липня усі заходи увінчає концерт гурту "Плач Єремії" на стадіоні.

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