У Теребовлі сьогодні з нагоди Дня міста влаштовують смолоскипну ходу на середньовічний замок

15:29, 06 липня 2018
Тернопіль
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8 липня усі заходи увінчає  концерт гурту "Плач Єремії" на стадіоні / фото Wikimedia Commons

Як повідомили УНІАН організатори заходу, відбудеться дійство в рамках святкування 921-ої річниці міста.

Під час театралізованого дійства усіх присутніх супроводжуватиме переодягнений герой князь Василько, який розповідатиме легенди та історії.

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Розпочнеться похід о 22 год.

Завтра ж 7 липня в рамках святкувань о 19 год відбудеться встановлення рекорду із плетення найбільшого вінка, а 8 липня усі заходи увінчає  концерт гурту "Плач Єремії" на стадіоні.

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