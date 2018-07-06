У Теребовлі сьогодні з нагоди Дня міста влаштовують смолоскипну ходу на середньовічний замок
15:29, 06 липня 2018Тернопіль
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Під час театралізованого дійства усіх присутніх супроводжуватиме переодягнений герой князь Василько, який розповідатиме легенди та історії.
8 липня усі заходи увінчає концерт гурту "Плач Єремії" на стадіоні / фото Wikimedia Commons
У Теребовлі сьогодні з нагоди Дня міста влаштовують екскурсію на нічний замок із смолоскипами.
Як повідомили УНІАН організатори заходу, відбудеться дійство в рамках святкування 921-ої річниці міста.
Під час театралізованого дійства усіх присутніх супроводжуватиме переодягнений герой князь Василько, який розповідатиме легенди та історії.
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Розпочнеться похід о 22 год.
Завтра ж 7 липня в рамках святкувань о 19 год відбудеться встановлення рекорду із плетення найбільшого вінка, а 8 липня усі заходи увінчає концерт гурту "Плач Єремії" на стадіоні.
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