На Тернопільщині рятувальники загасили пожежу автомобіля
10:49, 30 серпня 2018Тернопіль
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Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Фото УНІАН
На Тернопільщині рятувальники загасили пожежу автомобіля.
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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 29 серпня о 13.06 в м. Чортків на вул. Млинарській загорівся «Renault Kangoo».
Вогнем знищено панель приладів та салон авто на площі 1,5 м кв.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, під час гасіння врятовано даний автомобіль.
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