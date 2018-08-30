На Тернопільщині рятувальники загасили пожежу автомобіля

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

На Тернопільщині рятувальники загасили пожежу автомобіля. Читайте такожНа Тернопільщині, спалахнувши внаслідок ДТП, згорів позашляховик Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 29 серпня о 13.06 в м. Чортків на вул. Млинарській загорівся «Renault Kangoo». Вогнем знищено панель приладів та салон авто на площі 1,5 м кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, під час гасіння врятовано даний автомобіль.

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