На Тернопільщині, випавши звікна, загинула 71-річна жінка

Жінка загинула внаслідок черепно-мозкової травми, яку отримала через падіння з вікна приватного будинку.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 20 вересня до правоохоронців Кременецького відділу поліції надійшло повідомлення від медиків, що на власному подвір’ї померла 71-річна кременчанка.

З’ясувалося, що жінка загинула внаслідок черепно-мозкової травми, яку отримала через падіння з вікна приватного будинку. Пенсіонерка хотіла повісити штори. Не втримавши рівноваги, сперлася на вікно. Під вагою старі кріплення не витримали і жінка випала на вулицю, при цьому вдарилася головою об бетонну обмостку. Інших травм на тілі не було виявлено.

Інформацію про нещасний випадок правоохоронці внесли в журнал єдиного обліку.