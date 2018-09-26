На Тернопільщині ще два навчальні заклади отримали новий шкільний автобус (фото)

Для забезпечення логістики доклалася райдержадміністрація, а можливість комфортного доїзду дітей було забезпечено на умовах співфінансування.

На Тернопільщині ще два навчальні заклади отримали новий шкільний автобус.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ключі від автобуса керівникам школи І ступеня у селі Бонівка Чугалівської сільської ради та Чугалівської ЗОШ І-ІІ ст. Кременецького району вручив голова ОДА Степан Барна.

«Впродовж трьох років Тернопільська обласна державна адміністрація за ініціативи Президента України реалізовує стратегію забезпечення навчальних закладів шкільними автобусами. За ці роки в області було закуплено майже 60 автобусів на загальну суму понад 90 млн грн. З них близько 24 мільйонів гривень – кошти місцевих бюджетів. І це напевно один із рекордів щодо забезпечення дітей шкільними автобусами», – акцентував Барна.

Він зазначив, що для забезпечення логістики доклалася райдержадміністрація, а можливість комфортного доїзду дітей було забезпечено на умовах співфінансування.

В ТОДА зауважили, о сільська рада суттєво підтримує фінансуванням згадані навчальні заклади. Зокрема, Бонівецька ЗОШ отримала 300 тис. грн на капітальний ремонт даху, утеплення і фарбування фасаду. Стільки ж коштів виділили й Чугалівській ЗОШ на реконструкцію системи опалення.