Олександр Шевченко переміг на президентських праймеріз на Тернопільщині

УКРОП – єдина політична сила в Україні, яка наважилася провести чесну і відкриту процедуру президентських праймеріз.

Народний депутат від УКРОПу Олександр Шевченко переміг на президентських праймеріз політсили у Тернопільській області. За претендента проголосували 73 делегати конференції Тернопільської обласної організації УКРОПу. Учасниці праймеріз Ірина Головатенко та Оксана Тунік-Фриз посіли друге і третє місця відповідно.

На переконання Олександра Шевченка, головне покликання Президента – забезпечення прав і свобод громадян. Серед них, окрім іншого, і право на гідне життя: «Що повинен робити Президент? Він має забезпечити права і свободи наших громадян. Я думаю, що кожен громадянин має право жити заможно у нашій країні. Коли громадянин має право отримати соціальний захист у вигляді високих пенсій, доступної медицини, абсолютно безкоштовної освіти».

При цьому він додав, що «Українське об’єднання патріотів» на власному прикладі показує, як повинен будуватися український політикум та у який спосіб люди мають обирати того, хто змінить Україну.

Водночас голова партії, народний депутат Тарас Батенко зазначив, що наразі УКРОП – єдина політична сила в Україні, яка наважилася провести чесну і відкриту процедуру президентських праймеріз. Таким чином «Українське об’єднання патріотів» хоче продемонструвати альтернативу злочинній корумпованій владі, яка 27 років обкрадає українців.

Саме тому чинне керівництво держави намагається у будь-який спосіб перешкодити відкритому спілкуванню укропівців з людьми. Влада вдається до провокацій і переслідувань, а напередодні старту фінальної частини праймеріз навіть влаштувала обшуки на пов’язаних з Олександром Шевченком підприємствах.

«Нам не закриють рота. Ми хочемо консолідувати український народ, а не розділити його. Ми хочемо підняти економіку, а не загубити її. Ми хочемо подолати корупцію та не дати корупціонерам тишком-нишком перемогти на виборах», – наголосив голова УКРОПу Тарас Батенко.

Тим часом культовий український письменник, укропівець Василь Шкляр припустив, що прийдешні вибори Президента стануть чи не найскладнішими за всю історію незалежної України.

«Для укропівців це – не боротьба за президентське крісло. Для нас це – насамперед боротьба за перемогу над комуно-фашистською Московією. Для нас це – боротьба з нашим внутрішнім ворогом. Для нас – це битва за звільнення наших полонених добровольців, які караються у тюрмах сьогоднішнього режиму», – заявив Василь Шкляр.

Нагадаємо, що 28 вересня Олександра Шевченка підтримали на Волині, а 29 вересня – на Рівненщині.

Як відомо, 28 вересня у Луцьку стартувала фінальна частина президентських праймеріз УКРОПу. До 18 листопада учасники перегонів відвідають усі області Україні, кожна з яких обере свого фаворита шляхом відкритого голосування. Остаточні результати праймеріз стануть відомі на великому з’їзді УКРОПу, який відбудеться у Києві 5 грудня.