Цьогоріч виробники Тернопільщини поставлять у В’єтнам продукції на $2,5 мільйона - Барна

Барна відзначив, що Тернопільщина динамічно працює у напрямку налагодження міжнародного співробітництва.

Цьогоріч виробники Тернопільщини поставлять у В’єтнам продукції на $2,5 млн.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час спільного з Міністром закордонних справ Павлом Клімкіним повідомив голова Тернопільської обласної держадміністрації Степан Барна.

Він відзначив, що Тернопільщина динамічно працює у напрямку налагодження міжнародного співробітництва. Зокрема, два тижні тому було підписано угоду про співпрацю з Люблінським воєводством, яке стало другим польським регіоном-партнером області у Польщі.

«Відкриваємо для себе нові ринку збуту. Ми налагодили співпрацю з в’єтнамською провінцією Донгнай, цього року туди буде скеровано продукцію місцевих виробників на 2,5 млн доларів. Підписали угоду провінцією Альборз в Ірані, припрацьовуємо деталі співпраці. При цьому для нас надалі є пріоритетною співпраця із країнами Європейського Союзу в частині залучення інвестицій. Для прикладу, майже 90% іноземних інвестицій в економіку Тернопільської області вкладають саме наші європейські партнери, а це понад 200 фірм», – сказав очільник області.

Також він наголосив на важливості співпраці з в’єтнамською провінцією Донгнай, де найближчим часом реалізовуватимуть продукцію тернопільських виробників, та іранською провінцією Альборз.