На Тернопільщині під час пожежі загинув 53-річний місцевий житель
10:40, 10 жовтня 2018Тернопіль
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Вогнем також знищено житлову будівлю площею 54 м кв.
Ілюстрація poltava.sq.com.ua
На Тернопільщині під час пожежі загинув 53-річний місцевий житель.
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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора 9 жовтня о 23.03 в с. Загір’я Зборівського району.
Вогнем знищено житлову будівлю площею 54 м кв.
На місці події виявлено тіло власника будинку без ознак життя.
Обставини виникнення пожежі, загибелі людини та сума матеріальних збитків встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 17-ї державної пожежно-рятувальної частини.
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