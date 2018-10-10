Вогнем також знищено житлову будівлю площею 54 м кв.

На Тернопільщині під час пожежі загинув 53-річний місцевий житель.

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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора 9 жовтня о 23.03 в с. Загір’я Зборівського району.

Вогнем знищено житлову будівлю площею 54 м кв.

На місці події виявлено тіло власника будинку без ознак життя.

Обставини виникнення пожежі, загибелі людини та сума матеріальних збитків встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 17-ї державної пожежно-рятувальної частини.