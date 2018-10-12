13 жовтня музичною комедією «Майська ніч» розпочнеться театральний сезон в Тернопільському драмтеатрі

Актори переконані, що вистава глядачам сподобається, адже вона поєднує містику, гумор і тему кохання.

13 жовтня музичною комедією «Майська ніч» за творами Миколи Гоголя розпочнеться театральний сезон в Тернопільському обласному академічному драмтеатрі.

Як повідомив УНІАН режисер вистави В’ячеслав Жила, до роботи над постановкою залучили київського композитора Юрія Звонара та львівського хореографа Нелю Збєрю.

«Юрій Звонар приїде на прем’єру. Музику він написав просто чудову, іноді навіть аж плакати хочеться», – каже Жила.

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Актор Микоал Блаженко, який відповідав за вокальний супровід вистави, вважає, що її цілком можна вважати музиклом.

«Актори багато співатимуть, танцюватимуть. Будуть цікаві сольні номери, буде група бек-вокалістів, яка супроводжуватимуть пісенні виступи», – розповів Блаженко.

Актори переконані, що вистава глядачам сподобається, адже вона поєднує містику, гумор і тему кохання.

«Я граю батька, який разом із своїм сином залицяються до однієї дівчини. Зараз в житті теж багато таких випадків є, коли татова дівчина молодша за синову, тому є певні паралелі. У виставі кохання і здоровий глузд перемагають. Думаю, глядачі отримають велике задоволення», – каже актор Олександр Папуша.

Прем’єра вистави відбудеться 13 та 14 жовтня. Згодом до кінця місяця її покажуть ще 4 рази.